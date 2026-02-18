Versión Impresa, 18 de Febrero de 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
- UAM se embolsó más de 173 mdp y no los regresa
- Más de 1,400 mdp en irregularidades en desarrollo social
- De estados y municipios mayor monto por aclarar
- Sin justificar, otros 59 mil mdp de 2024; de todo el sexenio pasado, 100 mil mdp
- Javier Duarte se queda en prisión… y su ex, en Londres
- Despliegan a marinos en Sonda de Campeche
- Presidenta descarta investigar a Scherer
- CSP alista presentación de la reforma electoral
- Con 12 rutas, Volaris afianza potencial turístico de Puebla
- Monreal destaca avances pese a renuencia de aliados
ciudad