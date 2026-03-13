Versión Impresa, 13 de Marzo 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Reforma electoral prioriza ahorros para obras Yo no lo haré: líder de Morena en San Lázaro Samuel Ramírez Jr. ya fue trasladado a EU Violencia sin freno en el último año
Por entrega de 35.5 mdp en simulaciones
Advertencias tras guerra regional
Busca Plan B redirigir 4 mmdp por excesos en Congresos locales y ayuntamientos
Tensiones, por voto contra reforma; prevén castigo
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