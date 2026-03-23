Versión Impresa, 23 Marzo de 2026

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Por: La Razón Online
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Inicia cuarta semana de conflicto Reconoce a traductoras de comunidades originarias Suman 1,783 hasta el 19 de marzo Voto de aliados, en duda Invierten 180 mdp en la obra de Iztacalco Centenario de su nacimiento
Irán escala tensión: revira con amenaza de destrucción al ultimátum de Trump
Entrega CSP Cartilla de Derechos de las Mujeres en 67 lenguas indígenas
Prenden alertas por incendios al alza; prevén año adverso
Atraviesa Plan B escollos; voto de aliados, en duda
Entrega Brugada primera de 100 Utopías; refleja “nuevo urbanismo social”
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