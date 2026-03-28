Versión Impresa, 28 de Marzo 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Casos van en ascenso desde hace 7 años Afirma que Ayotzinapa es un caso particular En 20 años, reportan 130 mil personas Activan operativo por Semana Santa
Ve Rubio fin de la guerra en dos semanas Jürgen Habermas, el último filósofo moderno
Desatiende reforma electoral violencia política; alertan falta de debate legislativo
CSP destaca sistema integral de búsqueda: “hasta encontrarlos”
Sin datos para identificar a desaparecidos, 69%
Vigilarán 10 mil policías de CDMX en Semana Santa
Marco Rubio acorta fin de la guerra en Medio Oriente de meses... a 2 semanas
Jürgen Habermas, el último filósofo moderno
méxico
- Refuerzan búsqueda con alerta nacional
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- Desatiende reforma electoral violencia política; alertan falta de debate legislativo
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- Sin datos para identificar a desaparecidos, 69%
- Decidirá Morena si coalición sigue con aliados: CSP
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- CSP destaca sistema integral de búsqueda: “hasta encontrarlos”
- Tras derrame, el monitoreo será permanente: CSP
- Prevén en Semana Santa 4.03 millones de turistas
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