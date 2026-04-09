Versión Impresa, 09 de Abril 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Israel lanza mayor ataque sobre Beirut México, epicentro de deepfake Sheinbaum apela a la autosuficiencia energética Concluye investigación Confirman muerte del tercero
El hallazgo ocurre en Guaymas Imponente ciudad maya
Diferencia sobre inclusión de Líbano tambalea tregua y apertura de Ormuz
IA ayuda a crimen a bajar costos y a ampliar capacidades de extorsión
Gobierno presenta plan de explotación sustentable de gas
Cierra FGR pesquisa por Tren Interoceánico; velocidad, la causa de descarrilamiento
Minero, a salvo: “Tenemos el corazón con ustedes”, dice CSP
Hallan colectivos restos de 22 personas en Guaymas
Toniná, la zona arqueológica que amplía su esplendor
méxico
- IA ayuda a crimen a bajar costos y a ampliar capacidades de extorsión
- Cierra FGR pesquisa por Tren Interoceánico; velocidad, la causa de descarrilamiento
- Gobierno presenta plan de explotación sustentable de gas
- Minero, a salvo: “Tenemos el corazón con ustedes”, dice CSP
- Admite mexicano en EU que lavó dinero criminal
- Con el apoyo de MC, avalan el Plan B en San Lázaro
- Sheinbaum apoya fallo para bloquear cuentas
- ...Y el Gobierno finaliza la reparación a las víctimas
ciudad
negocios
- Persiste desconfianza económica en hogares
- BM reduce PIB de México para el próximo año
- Venta de artículos pirata rebasa 63 mmdp en 2025
- Generación de empleos, con peor cifra desde 2020
- Recuperación de la construcción, con más gasto y obras
- Precios del petróleo se desploman; mercados capitales, con aumentos
mundo
cultura
deportes