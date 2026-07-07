Versión Impresa, 06 Julio de 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
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- CSP acusa fake news de la derecha internacional
- Repuntan homicidios en jornada México-Inglaterra
- GN, con más bajas en combate al narco
- Muere marino en operativo federal que dejó 10 sicarios abatidos y 3 más detenidos
- Pide El Mayo prisión médica para cadena perpetua; México: su captura fue injerencia
- Semar ayuda a regiones de difícil acceso
- Consideran en debate el llamado del Papa
- Celebran eliminación de “peligro de contagio”
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