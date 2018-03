Viaja Trump a San Diego para revisar 8 prototipos de muro con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja a San Diego, California, para revisar el prototipo del muro que quiere que se construya en la frontera entre la nación estadounidense con México.

A través de Twitter, el mandatario publicó una imagen en donde se le ve abordar el helicóptero que lo trasladaría a ese estado con una presencia fuerte demócrata.

Ante la visita de Trump a la región fronteriza, se prevén manifestaciones del lado de México, específicamente en Tijuana, Baja California.

Protesters chant at the entrance to #SanYsidro from #Tijuana. This is the first thing people are seeing if they cross the border right now. #TrumpInSD pic.twitter.com/0EA1YQ07we

— Elma Gonzalez (@elmayedda) 13 de marzo de 2018