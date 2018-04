VIDEO: Anaya evita a ciudadanos que lo cuestionan por lavado de dinero

Los miembros de la agrupación Acciones Líderes AC, se acercaron al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, a su llegada al Aeropuerto Internacional, para preguntarle sobre las denuncias en su contra por lavado de dinero.

Los representantes de esta organización civil entregaron un escrito suscrito por Arturo Cetina Bautista, presidente de la agrupación, en el que piden al candidato panista aclarar los señalamientos que recaen en él.

“No encontramos evidencia clara del crecimiento inmenso de su patrimonio de acuerdo a sus ingresos, y en cambio hemos visto cómo ha sido exhibido cuando fue legislador en los famosos moches que caracterizan al PAN y ahora por beneficiarse económicamente mediante unas transacciones con empresas fantasmas y prestanombres”, apunta la carta.

Anaya huyó del aeropuerto sin responder a las preguntas de los ciudadanos.

A continuación, La Razón reproduce la carta íntegra que entregaron miembros de la AC Acción Líderes al candidato a la Presidencia por el PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano, a través de su coalición:

“13 de Abril 2018

Asunto: exhorto ciudadano

Oficio: 13-04-2018

RICARDO ANAYA CORTES

CANDIDATO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR LA COALICIÓN POR MÉXICO AL FRENTE

Por medio de este oficio nos presentamos como una asociación civil comprometida con la lucha a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos, el cual nos anteceden actos de fiscalizaciones de cuentas públicas, investigaciones de empresas fantasma, denuncias ante la PGR, Secretaría de la Función Pública y de índole Electoral sin distinción alguna de dirigentes o funcionarios de todos los Partidos Políticos de nuestro Estado Yucatán como lo hemos demostrado en nuestros más de 8 años de existencia mediante denuncias documentadas tanto a Priistas como Panistas que nos han gobernado.

En Acciones Líderes A.C. creemos firmemente que la transparencia y rendición de cuentas deben ser predicadas con el ejemplo y no como un discurso populista, por eso le solicitamos que aclare los señalamientos y denuncias que recaen sobre usted de lavado de dinero, cosa que al día de hoy no ha hecho y de la cara a los mexicanos con la verdad, ya que no encontramos evidencia clara del crecimiento inmenso de su patrimonio de acuerdo a sus ingresos y en cambio hemos visto como ha sido exhibido cuando fue legislador en los famosos moches que caracterizan al PAN y ahora por beneficiarse económicamente mediante unas transacciones con empresas fantasmas y prestanombres, cabe aclarar que dicha observación es conciliada también por simpatizantes de su doctrina política del Partido Acción Nacional (PAN), tal es el caso del Presidente del Senado y miembro de su partido Ernesto Cordero que incluso le pidió que renuncie a la candidatura a la presidencia para hacer frente a las graves denuncias que lo señalan de lavar dinero.

Lo invitamos a que nos aclare a todos los mexicanos el caso de enriquecimiento ilícito que se le acusa y del cual hay evidencia contundente que lo involucra en la venta de naves industriales a empresas fantasmas, moches, entre otros casos, no entendemos porqué al día de hoy no decide a presentarse a declarar en las instancias correspondientes. Reiteradamente legisladores del PRI y PAN como es el caso de el Vicecoordinador del PRI Senador de la Republica Miguel Romo ha señalado que ser candidato no lo exime de cumplir con la justicia y el Senador Jorge Luis Lavalle del PAN considero grave dichas acusaciones, por lo que legisladores de ambos partidos antes señalados piden a la Procuraduría General de la Republica dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE).

Mentirle a los mexicanos es mentirle a la Patria que ambiciona gobernar.

Sin más por el momento agradecemos su atención.

____________________________________________

Jorge Arturo Cetina Bautista

Presidente de Acciones Líderes A.C.”

am