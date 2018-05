VIDEO: Ataque terrorista deja 13 muertos en Indonesia

Una familia de seis integrantes, incluyendo dos niñas, llevó a cabo ataques en tres iglesias de Indonesia este domingo, mientras la nación de mayoría musulmana estaba horrorizada por uno de los peores ataques contra su minoría cristiana.

Al menos 13 personas murieron y 41 resultaron heridas en los atentados en la ciudad de Surabaya, de acuerdo con la policía. El grupo Estado Islámico reivindicó los atentados. Las autoridades informaron que la familia estuvo en Siria.

BreakingNews #Terror in Indonesia

At least 6 people dead and several injured as #Terrorists bomb 3 Churches simultaneously in #Surabaya. #MothersDay pic.twitter.com/3UVcO5EJGn

— Real News Line (@RealNewsLine) 13 de mayo de 2018