VIDEO: Captan a Raúl Araiza y Andrea Legarreta besándose en la boca

Luego de que hace unos días se viera a los conductores del programa Hoy de Televisa, Raúl Araiza y Andrea Legarreta, discutir por una sección de juegos; ahora los presentadores sorprendieron dándose un beso en la boca.

Araiza, que se disponía a hacerle una pregunta a Legarreta como parte de un juego, se acercó a ella y le dijo: “¿Qué no te gusta? ¿Qué traes?”, al tiempo que le dio un beso en la boca.

El presentador justificó así lo que hizo: “No me vayas a pegar, no me vayas a pegar, fue de amor de 11 años… Oye si en las novelas me lo daba…”.

Por su parte, Legarreta un tanto nerviosa, se acercó a su compañero y lo abrazó.

Muchos afirmaban que los conductores se encontraban distanciados y que no se hablaban detrás de cámaras.

