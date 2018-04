VIDEO: Imágenes muestran deterioro de Avicii previo a su muerte

El documental Avicii: Historias verdaderas, que se estrenó en unos pocos cines a fines de 2017 y estaba por llegar a la plataforma Netflix, pone el foco en la extrema presión a la que el DJ sueco era sometido para hacer 320 presentaciones en vivo por año.

Un día después de estar en el hospital, el autor de “I Could Be The One” fue grabado intentando mantener los ojos abiertos mientras escuchaba lo que tenía que hacer en el futuro.

“¿Mañana es el show?”, pregunta Avicii a un miembro de su equipo en una de las escenas. “¿A qué hora?” “9:30”, responde. “¿Hay alguna posibilidad de que puedas hacer una entrevista telefónica para mostrar que estás de vuelta en la pista?”, le consulta. “Sí, claro”, dice, apenas capaz de mantenerse despierto.

Avicii fue encontrado muerto el viernes pasado en Muscat, Omán, donde se encontraba de vacaciones junto con un grupo de amigos. La policía local descartó cualquier conexión criminal con el deceso. Ayer, su familia confirmó a través de una carta que el músico se había suicidado.

La novia “secreta” de Avicii también lo despidió con una carta

Tras la repentina muerte del productor, su pareja Tereza Kačerová hizo pública la relación que mantenían en secreto.

En una carta que publicó en su cuenta de Instagram, la modelo de origen checo contó los tiempos que vivían juntos, cómo el DJ hacía de padrastro de su pequeño hijo Luka y de los planes de tener su propia descendencia.

“Querido Tim, he pasado los últimos días esperando despertar, esperando a que alguien me diga que esto es una broma enferma, un terrible error. Creo que finalmente me estoy dando cuenta de que nunca más volveré a verte”, comienza la estremecedora carta de la modelo.

“Los primeros días acosé a tus amigos. ¿Estaban seguros de que era real? Demandaba pruebas. ¿Dónde estás ahora? Cada vez que leía ‘QEPD’ seguido de ‘Avicii’ en cualquier lado, me conmovía una y otra vez. Cuando vi que habían cambiado tu biografía en Wikipedia de ‘es’ a ‘era’, sollocé”, escribió.

Part 1/2

Junto a la carta, Kačerová también publicó un video en el que puede vérselos juntos en todo tipo de acciones. Incluso presenta a Luka, quien era una de las debilidades de Avicii y a quien cuidaba como si fuera su propio hijo.

The brightest stars burn out the fastest.

