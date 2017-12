Un video donde Federico García Villegas, un niño de ocho años explica cómo es vivir con el síndrome de Asperger, ha causado sensación entre usuarios de redes sociales, y ya fue visto por millones de personas en el mundo.

“Hola, soy Federico y quiero contarles qué es el Asperger. Lo primero que hay que saber es que no es una enfermedad, así que no hay que buscarle cura. Es una condición que existe desde mi concepción, o sea que es parte de mi y lo seguirá siendo toda mi vida”

Federico

Niño de 8 años con Asperger

“Mi mamá me explicó que si suponemos que nuestro cerebro está hecho de piezas de Lego, la mayoría de las personas estarían armadas con las instrucciones, pero los Asperger están armados con las mismas piezas pero sin mirar el folleto. ¡Pero ey, ¿quién dice que no hay muchas maneras de llegar al mismo resultado?!”, exclama el niño en el video.

El dato

El Asperger es considerado parte de los Trastornos del Espectro Autista (TEA). Quienes lo padecen pueden ver afectadas sus habilidades sociales y comunicativas, entre otros inconvenientes.

La grabación fue compartida por la madre del menor en Facebook y ya suma más de 75 millones de reproducciones.

Andrea Villegas, madre del menor, creó la página “Soy diferente, soy como tú”, con la que busca desarrollar una red de padres con niños Asperger.

“Por eso no soy ni loco, ni freak, ni raro —continúa—. Solo mi manera de percibir las cosas es diferente y también la de procesar la información. Por eso puedo parecer diferente, pero soy un niño como cualquiera con sueños, ilusiones… Solo quiero que me conozcan, me entiendan y me ayuden a encajar en la comunidad”.

Con este tipo de grabaciones, se pretende hacer conciencia entre los usuarios de redes sociales para que no estigmaticen a los que padecen este síndrome.

