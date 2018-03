VIDEO: Helicóptero se estrella en East River, Nueva York; reportan muertos

Un helicóptero privado con seis personas a bordo se estrelló en East River, en Nueva York, Estados Unidos y dejó al menos dos personas muertas, ide acuerdo con autoridades policiales locales.

Uno de los pasajeros que viajaba en el helicóptero Eurocopter AS350, resultó gravemente herido después de ser sacado del agua, dijeron fuentes policiales, confirmaron las autoridades.

Un espectador captó imágenes del descenso del helicóptero al agua en un video difundido en redes, el cual muestra el momento en que las hélices del helicóptero golpean la superficie del río, con el motor chisporroteando.

El helicóptero golpeó el agua a la altura de la calle 96 Este, en el barrio Upper East Side de Manhattan, alrededor de las 19:00 horas, confirmaron posteriormente las autoridades locales y federales. El piloto pudo reportar que estaba experimentando fallas del motor, dijeron las fuentes.

La Administración Federal de Aviación informó a través de su cuenta de Twitter que investiga el accidente y agregó que el helicóptero está “invertido en el agua”. Agregó que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte encabezará la investigación.

A Eurocopter AS350 went down in the East River near Roosevelt Island in #NYC at 7pm today. The helicopter reportedly is inverted in the water. Local authorities will confirm the number of people on board, their names and conditions. The #FAA is investigating.

— The FAA (@FAANews) March 11, 2018