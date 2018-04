VIDEO: Inicia Texas envío de tropas a la frontera con México

El Brigadier General del Departamento Militar de Texas, Tracy Norris, informó que hoy inició el envío de tropas a la frontera con México.

En conferencia de prensa, Tracy Norris detalló que “la Guardia Nacional de Texas desplegará en la frontera con México aeronaves, vehículos y equipamiento de apoyo. Estas actividades están siendo coordinadas con otros estados fronterizos”.

“En las siguientes 72 horas, tendrán 250 integrantes en la frontera”, agregó Tracy Norris.

#Texas #NationalGuard Lakota aircraft currently on their way to the US -Mexico border. pic.twitter.com/kFnlNnNBtx

— Texas Military Dept (@TXMilitary) 7 de abril de 2018