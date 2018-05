VIDEO: Margarita Zavala no declinará por ningún candidato

Margarita Zavala informó que no declinará por ninguno de los aspirantes presidenciales, luego de que el mediodía de este miércoles se dio a conocer que renunciaba a su candidatura independiente.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, la exlegisladora le pidió a sus seguidores que elijan con libertad por quién van a votar ahora, ya que ella no ha negociado nada con nadie ni declinará por alguno de sus contrincantes.

“Los votos son de ustedes, de los ciudadanos, no de los políticos, ni de los líderes, ni mucho menos de los partidos. No he negociado nada con nadie, yo no estuve en esta contienda por cargos o posiciones de poder”, refirió.

Recordó que hace tres años anunció la búsqueda de una candidatura porque la política tiene una falta de ética y de valores, y es necesario regresarle su dignidad.

Aseguró que a pesar de no contar con los recursos, pudo encabezar encuestas de preferencias (aunque no mencionó cuáles), pero los 12 mil millones de pesos y los miles de spots que reciben los partidos, no le permitieron seguir.

Incluso, señaló que los ciudadanos dejan de prestar atención a las propuestas y sólo observa las encuestas, lo que se puede solucionar con una segunda vuelta electoral.

Lo anterior, afirmó Zavala Gómez del Campo, imposibilita las candidaturas independientes como la de ella.

Este mediodía, el periodista Joaquín López Dóriga adelantó que Margarita Zavala anunció en el programa Tercer Grado, que renunciaba a su candidatura presidencial.

