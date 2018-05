VIDEO: Tirador mata a 8 estudiantes en Texas

Un tiroteo en la escuela preparatoria Santa Fe High School, en la comunidad de Santa Fe, al sureste de Houston, Texas, ha dejado al menos ocho personas muertas, y varias mas lesionadas, confirmó una fuente policial.

El pistolero es un hombre, del cual hasta el momento se desconoce su identidad, sin embargo el sospechoso se cree es un estudiante, que ya ha sido “arrestado y asegurado”, dijo el subdirector de la escuela preparatoria Santa Fe High School, Cris Richardson.

Uno de los lesionados es un agente de la policía.

Joe Gamaldi, del Sindicato de Agentes Policiales de Houston, escribió en un mensaje en Twitter: “Por favor, mantengan a los agentes en sus oraciones mientras un oficial está siendo trasladado al hospital”.

Testigos informaron que el tiroteo comenzó en una clase de arte en el campus entre las 7:30 y las 7:45 horas de este viernes (13:30 -13:45 GMT).

Imágenes transmitidas por las estaciones de televisión mostraban varias ambulancias, y helicópteros para evacuar a los heridos. Varias víctimas han sido transportadas al Hospital John Sealy en Galveston.

Un estudiante le dijo a la estación de televisión KTRK que estaba dentro de la escuela a las 7:45 horas cuando las alarmas de incendio comenzaron a sonar y los estudiantes abandonaron su clases de inmediato.

De acuerdo con testigos, el tiroteo comenzó en una clase de arte, donde el individuo no identificado abrió fuego contra los presentes, incluyendo dos estudiantes y dos policías.

La estudiante Leila Butler le dijo a ABC13 que vio a un hombre armado dispararle a una niña, que resultó herida en una pierna, hecho que sí bien no ha sido confirmado por las autoridades de Santa Fe.

“Alrededor de las 7:45 AM se dispararon las alarmas de incendio y los estudiantes salieron de sus aulas”, dijo la joven. Señaló que algunos estudiantes creen que han escuchado disparos y luego se refugiaron con otros estudiantes y profesores cerca del campus.

Por su parte el colegio, en su cuenta en Twitter, informó: “Esta mañana un incidente ocurrió en la escuela secundaria involucrando a un tirador activo. El distrito ha iniciado un encierro en la escuela secundaria. Le enviaremos información adicional tan pronto como esté disponible”.

SFISD District Response to SFHS Active Shooter This morning an incident occurred at the high school involving an active shooter. The district has initiated a lockdown at the high school. We will send out additional information as soon as it is available. — Santa Fe ISD (@SantaFeISD) 18 de mayo de 2018

Así mismo, en otro tuit la escuela involucrada en el tiroteo señaló que toda la información y actualizaciones para los medios está siendo manejada por funcionarios del ISD de Santa Fe.

**ALL OFFICIAL INFORMATION REGARDING THE INCIDENT AT SANTA FE HIGH SCHOOL IS BEING HANDLED BY SANTA FE ISD OFFICIALS. ALL MEDIA UPDATES ARE BEING CONDUCTED AT THE AGRICULTURE CENTER LOCATED AT 13405 4 1/2 STREET IN SANTA FE, TX. PRESS RELEASE TO BE ANNOUNCED.** — Santa Fe ISD (@SantaFeISD) 18 de mayo de 2018

Poco después de las 09:00 h, el asistente del director de la escuela confirmó que el tirador “ha sido arrestado y asegurado”, sin embargo no hizo mención de que hubiera personas muertas o heridas.

Sin embargo, aunque no se ha confirmado oficialmente la cifra de muertos, fuentes citadas por medios locales indican que al menos ocho personas habrían sido asesinadas en el ataque. El presidente Donald Trump y la primera dama lamentaron el hecho.

“NO LUCE BIEN”

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su cuenta de Twitter que el pronóstico por el tiroteo no era nada bueno y pidió a Dios que los bendiga, en referencia a dicha comunidad escolar.

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de mayo de 2018

Por su parte, la primera Dama, Melania Trump, también publicó en su cuenta de microbloggin, señalando que su corazón estaba con Santa Fe y todo Texas en este día

My heart goes out to Santa Fe and all of Texas today. — Melania Trump (@FLOTUS) 18 de mayo de 2018

Cabe señalar que en la zona se mantiene una fuerte presencia policial.

