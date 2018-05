VIDEO: Oso mata a taxista que intentó tomarse una selfie con él

Un taxista murió tras ser atacado por un oso en el distrito de Odisha en la India luego de intentar tomarse una selfie con el animal. El hombre fue identificado como Prabhu Bhatara.

El incidente tuvo lugar cerca de un bosque ubicado en el bloque de Kosagumuda en el distrito de Nabarangpur este miércoles.

Los reportes indican que Bhatara fue atacado por el oso mientras intentaba tomarse una fotografía con el animal, que estaba herido. El taxista murió en el lugar de los hechos.

Los guardabosques pudieron rescatar el cuerpo del hombre luego de tranquilizar al animal.

Testigos de lo sucedido indicaron que Bhatara vio al oso mientras trasladaba a un grupo de pasajeros que regresaban de una boda, quienes se opusieron a que el hombre descendiera del vehículo para encontrarse con el animal.

SHOCKING! A man was mauled to death by a wild bear in Odisha's Nabrangpur district. Shocked villagers tried but failed to rescue the victim.

— India Today (@IndiaToday) 3 de mayo de 2018