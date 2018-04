Destacan labor del policía que no disparó a atacante “armado” en Toronto

Un agente en solitario fue quien detuvo ayer al presunto autor del atropello que se saldó con diez muertos y quince heridos en Toronto, Canadá.

A un escaso kilómetro del lugar en el que Alek Minassian arrollara a los peatones que caminaban por la acera de calle Yonge, la principal arteria de Toronto, un agente de policía se enfrentó solo al autor del atropello.

En los vídeos grabados por testigos presenciales, se puede ver cómo Mannasian, frente a la furgoneta de alquiler que usó para matar y visiblemente dañada, apunta al agente con un objeto y a gritos le advierte de que está armado.

Con increíble sangre fría, el agente le dice que se tire al suelo. Son segundos eternos de tensión, pero el agente no pierde la calma. Minassian le grita: “Máteme, dispare a la cabeza”.

Y el policía avanza hacia él hasta que Minassian tira lo que finalmente era un teléfono móvil y se tumba en el suelo para ser arrestado. Ni un solo tiro. A pesar de la incertidumbre, a pesar de que el sospechoso asegurara estar armado.

Una y otra vez el agente repitió que pusiera las manos en alto y se tumbara en el suelo. Esta actitud ha valido los elogios y las felicitaciones de la Policía de la localidad canadiense de Toronto.

En un vídeo difundido por la cadena de televisión local CBC se recoge toda la escena.

