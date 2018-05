Durante la madrugada de hoy se registró un incendio en una planta recicladora de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la colonia Granjas Pueblo Gamboa. El fuego comenzó después de las 2:00 de la mañana, provocando la inmediata movilización de Protección Civil y Bomberos.

La zona del siniestro fue resguardada mientras se realizaban labores para sofocar las llamas.



Usuarios en redes sociales señalaron la humareda que se extendió en Ciudad Juárez e incluso del otro lado de la frontera, en El Paso, Texas. De acuerdo con medios locales, la gigantesca columna de humo podía apreciarse a kilómetros de distancia. La planta recicladora maneja esponjas, lo que podría explicar lo denso del humo.

Yikes, this fire in Cd. Juarez is casting dark smoky skies across El Paso. Check it out from Marty Robbins Park on the East Side. pic.twitter.com/gM7X1PDwtG

— Cindy Ramirez (@CindyRamz1) 2 de mayo de 2018