El candidato a la Presidencia de la coalición “Todos por Mexico”, José Antonio Meade, aseguró que al final del segundo debate presidencial quedará claro “que somos los más chingones” pues su campaña está revitalizada.

Alrededor de las 14:00 horas llegó a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana, acompañado de sus representantes ante el INE, Francisco Javier Guerrero y Mariana Benítez; así como Carlos Alazraki.

Fue el primer candidato en arribar a la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana, ya que Andrés Manuel Lopez Obrador no acudió al ensayo.

En entrevista aseguró que llega a ese segundo encuentro, “contento, muy bien y con una campaña revitalizada”.

Agregó que este encuentro es un espacio importante para abordar temas como comercio exterior, inversión seguridad y migración, además de que por primera vez podrán escuchar los cuestionamientos de los ciudadanos en un debate.

“El reto es trasmitir claridad en las propuestas y mandar una señal hacía donde pensamos que el país pueda moverse”, aseguró.

El candidato recorrerá el área de camerinos y set a fin de conocer la logística, medir tiempos, tiros de cámara para la producción, así como el espacio disponible para moverse dentro del mismo.

Horas antes, Meade, publicó un mensaje en la red de microbloggin Twitter en el que se dice estar listo y entusiasmado para participar este domingo en el segundo debate presidencial.

A través de un video, el candidato del PRI, PVEM y Panal invitó a los electores a que este domingo conozcan sus propuestas “para defender y promover los derechos de los migrantes. Para fortalecer la seguridad transfronteriza, y hacer de esa zona, una región de oportunidades para todos”.

En este segundo intercambio de ideas, los candidatos presidenciales Meade, Anaya, Obrador y Rodríguez podrán contrastar propuestas y posturas respecto a los siguientes temas: 1) Comercio exterior e inversión; b) Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional; y c) Derechos de los migrantes.

Al respecto, el dos veces secretario de Hacienda (con Calderón y EPN) y excanciller, José Antonio Meade, afirmó que –de sus contrincantes– él es el más preparado en los temas del debate, por su experiencia como funcionario:

“Conozco y he visitado nuestras dos fronteras en muchas ocasiones, he escuchado de viva voz las necesidades y las inquietudes de nuestros paisanos en Estados Unidos. Y he participado muy activamente en los principales diálogos y foros del comercio mundial”