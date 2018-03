VIDEO: Un guepardo aborda el Jeep de un asustado turista en Tanzania

A través de un video, un joven que se encontraba vacacionando en el Parque Nacional de Serengeti, en Tanzania, mostró el momento en que tres guepardos de cacería rodean el Jeep donde se transportaba y uno de ellos aborda el vehículo.

En el video se muestra como el animal muerde el apoyacabeza de uno de los asientos mientras el joven turista observa preocupado.

El guía del safari le indicó al turista que se quedara tranquilo y no hiciera contacto visual con los felinos para que no lo consideraran una amenaza. Gracias a esas indicaciones, el joven consiguió salir ileso.

Incredible video shows a cheetah on a hunt jumping into a jeep to find a better scouting spot. The passenger stayed quiet and didn’t make eye contact so the cheetah didn’t see him as a threat. https://t.co/vQm1lmCLtv pic.twitter.com/mnKugvik4v

— ABC News (@ABC) 29 de marzo de 2018