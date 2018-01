VIDEO: Prenden fuego a conductor en la GAM

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) investiga la muerte del conductor de una unidad de transporte público, perpetrado presuntamente por varios individuos, quienes incendiaron el cuerpo del chofer junto con el automotor, en la delegación Gustavo A. Madero.

This afternoon firefighters worked on public transportation bus fire emergency at La Brecha Avenue in Colonia Palmatitla. Regrettably one person died inside.#YoSoyBombero #CDMX #SEPUEDE #ProyectoNacional pic.twitter.com/B8itPc4LhL

