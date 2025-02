Exhiben a mujer que amenaza a comerciante con denuncia falsa por delito sexual tras pelea| VIDEO

Se difundió en redes sociales un nuevo caso de una “Lady” (una persona de quien se exhiben malos tratos contra otra), que esta vez se trató de una joven quien intentó terminar una pelea verbal con un comerciante al amenazarlo con interponer una falsa denuncia por delito sexual.

A través de redes sociales, se difundió un video en el cual se miran los últimos minutos de una pelea entre una mujer acompañada de su hija y un hombre que, aparentemente, se dedica al comercio.

El caso indignó en redes sociales. ı Foto: Pixabay

En el video se mira cómo las tres personas se encuentran en medio de una discusión, aparentemente a causa de un mal entendido por las cláusulas de la compra de un producto.

Cuando la mujer se retira e intenta terminar la pelea, una joven, que parece ser su hija, comienza a grabar con su teléfono celular y a participar en la pelea con el hombre.

En ese momento, la joven suelta una bofetada al hombre y éste le pide que no siga o habrá consecuencias: “Ni me toques chamaca, no vayas a hacer una pend…”, dice el hombre. “A mí no me amenaces, sales peor tú”, responde la muchacha.

Así, el hombre y la joven elevan el tono de la discusión a causa de que ambos se disgustan porque el otro está grabando y tomando fotos. Entonces, el hombre le dice a la joven que la puede “mandar al bote” por los golpes que le lanzó.

Feminista intenta culpar de violacion a un trabajador en México, pero termina expuesta en redes sociales. #ladyviolacion acusó falsamente a un hombre de violarla, pero el hombre no se dejó, la grabó y exhibió cuando lo intentaban golpear. ¿Apoyas en accionar de este valiente? pic.twitter.com/p5cIbDE2P5 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) February 15, 2025

A esto, la muchacha responde con la amenaza de una falsa denuncia por delito sexual: “¿Ah, sí? Pues yo te mando al bote por intento de violación . Vemos quién se chin… más”.

“Eso ya está muy trillado. Esa pend… ya está muy trillada. Y con eso te vas a hacer viral como la pen… del Uber”, respondió el hombre, en referencia al caso de la mujer que fue apodada como Lady Uber, quien amenazó a un conductor de un taxi por aplicación con levantar una denuncia por el mismo motivo, aun cuando la grabación de la discusión entre ambos no mostraba que éste hubiera ocurrido.

Al final, la mujer que empezó el conflicto retiró a su hija de la pelea y, hasta el momento, se desconoce qué pasó después, o si alguna de las partes solicitó intervención de las autoridades.

