Sheinbaum, Frida Kahlo, Sor Juana... 5 frases feministas por el 8M 2025

8 de marzo, fecha para reivindicar el papel de las mujeres en la historia y para resaltar la lucha por la equidad de género. En México, escritoras, investigadoras, filósofas y políticas han reflexionado sobre el feminismo. Por ello, en La Razón te presentamos algunas frases para acompañar el Día Internacional de la Mujer.

Sor Juana Inés de la Cruz

Uno de los referentes más sonados en la víspera es Sor Juana Inés de la Cruz, poeta del Siglo de Oro que desafió las normas de su tiempo.

“Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón”, su célebre redondilla, sigue vigente como una crítica a la sociedad patriarcal, denunciando la doble moral con la que se juzga a las mujeres, que complementa.

Miguel Cabrera, Retrato de Sor Juana Inés de la Cruz, óleo sobre tela, detalle, ca. 1750. ı Foto: larazondemexico

Claudia Sheinbaum Pardo

El feminismo contemporáneo en el país también ha sido impulsado por mujeres en diferentes ámbitos. En la política, destaca la investidura de la primera mujer Presidenta de México: Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha insistido que no llega sola, sino que “llegamos todas” , aquellas que no han tenido voz y que no han contado.

“Durante mucho tiempo, las mujeres fuimos anuladas, a muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos quería hacer creer que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres. Poco a poco esa visión se ha ido revirtiendo; hoy, sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México desde diferentes trincheras y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas” Claudia Sheinbaum, en su primer discurso como Presidenta de México



Claudia Sheinbaum rindió protesta como Presidenta de la República el 1 de octubre de 2024. ı Foto: Cuartoscuro / Presidencia

Marta Lamas

En el ámbito académico, Marta Lamas, antropóloga y catedrática, ha reflexionado sobre la desigualdad de género al afirmar que “ser feminista es no aceptar que la diferencia sexual se traduzca en desigualdad social” .

Frida Kahlo

Frida Kahlo, pintora mexicana y referente cultural del siglo XX, reivindicó a través de su obra el feminismo, al abordar abiertamente temas como la sexualidad, el aborto o la maternidad. Aunque no se proclamó feminista, es considerada pionera de la igualdad de género.

“Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por este mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica , que he logrado ser lo más parecida a mí misma”.

Frida Kahlo, destacada pintora mexicana. ı Foto: Especial

Marcela Lagarde

Marcela Lagarde, antropóloga y activista mexicana, ha destacado el feminismo es ver el mundo con ojos nuevos, y que “no basta incorporar la visión con perspectiva de género sin una visión feminista de las cosas, porque sin ella reproduciremos el orden patriarcal que queremos acabar”

Las palabras de estas mujeres resuenan en el marco del Día Internacional de la Mujer y ofrecen profundidad del pensamiento feminista en México, pues no solo visibilizan las problemáticas de género, sino que también invitan a la acción para transformar la sociedad.

