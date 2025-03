‘Diario me roban’: así responde hombre que pide dinero con mentiras en CDMX tras ser confrontado

'Yo he ayudado a gente', dice

Circula en redes sociales un video donde un hombre pide dinero en las calles de la Ciudad de México, alegando que le habían robado su cartera. Sin embargo, en el video se muestra que dice la misma historia en varias ocasiones.

El video fue compartido en la plataforma X por la cuenta @supercivicosmx, donde se observa al hombre pidiendo dinero a los conductores mientras acusa falsamente un robo.

En el video, el acusado, conocido como “don fraudes”, responde con desdén cuando es grabado y asegura: "Me da gusto síguelos subiendo. Te voy a decir una cosa: me pelan la ver… yo sigo ganando dinero." Además, agrega: “Sube el video, sube 20 videos, los que quieras, hermano […] Yo ya soy de la tercera edad, no tengo trabajo."

Don Fraudes se pone muy sincero 😳 dice que aunque ya muchos lo reconocen por embaucador el seguirá engañando pues le va muy bien. 🤑 Si lo reconoces háblale a una patrulla y muéstrale este video como evidencia donde acepta sus mentiras, engañar a la gente es delito! @SSC_CDMX pic.twitter.com/PqAmdEruAe — Los Supercívicos (@supercivicosmx) March 11, 2025

El usuario que lo graba le responde, señalando que su comportamiento perjudica a las personas realmente necesitadas: "Por culpa de gente como tú, el que realmente tiene la necesidad ya no le creen."

El hombre acusado del falso robo no se mostró arrepentido de su conducta y defendió su accionar. "Nací con ese don, no me va mal," afirmó.

Añadió que ha recibido ayuda y también ha ayudado a otros en el pasado. Finalmente, consideró que pedir entre 5 y 10 pesos "no es fraude“, y expresó con firmeza: ”Lo seguiré haciendo“.

Usuarios en redes sociales lo defienden y otros rechazan sus acciones

Por medio de las redes sociales, internautas le han mostrado su apoyo al señor que finge que le roban para pedir apoyo económico en las calles, pero también hay quienes señalan que es una mala acción mentir: "ya lo reportaron en los chats de vecinos y sigue", “dime en qué parte de la ley dice que mentir es delito, porque entonces a todos los políticos ya los tendríamos en prisión”, “el señor está en todo su derecho de buscar la forma de subsistir, yo lo apoyo y si, en efecto está mintiendo pero no le hace daño a nadie, el que esté libre de pecado”.

“La de chambear no se la sabe tremendo cínico y seguro es de los que le ofreces chamba y se ofende”, “yo he sido igualmente, víctima de fraudulentos como éste. Gente que se te aparece en una situación de mucha necesidad y le terminas ayudando por empatía y con la esperanza de que llegue bien a casa. Pasados días, se te aparecen de nuevo en otro lado, con la misma necesidad”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT