Mujer ‘secuestra’ a su expareja y se vuelve viral | VIDEO

Una mujer se volvió viral en redes sociales por ‘secuestrar’ a su expareja para pedirle que se reconciliaran y volvieran a darse una oportunidad.

Los hechos fueron compartidos por el hombre, quien grabó como pedía una ropa a su mujer, mientras que ella lo veía callada e impedía que saliera de su vivienda, en donde quedó atrapado por al menos dos horas.

El joven le pide a su expareja que le abriera la puerta del domicilio “abre la puerta y dame la ropa que tienes ahí”, sin embargo, a pesar de las reiteradas veces en las que el hombre pide que lo dejen salir, la mujer no se inmuta.

Momentos más tardes ambos se encuentran en un estacionamiento donde el hombre continúa pidiendo que por favor lo deje salir, “tiene dos horas que me quiero ir a mi casa”.

@nicolasjuarezlr Secuestrad@: UN JOVEN PUBLICÓ VIDEOS DONDE SU EX NO LO DEJA #SALIR DE SU DEPARTAMENTO, lo tuvo casi 5 horas. Un vecino #escuchó los gritos del joven y llamó a la #policía quien #obligó a la joven a #abrirle la #puerta para que se puede ir. Fabián realizó la denuncia en la policía y posteo en su Instagram. Luego del posteo, no tardaron muchos usuarios entre ellas #mujeres en manifestar que esta #mujer las trata re mal cuando van a #comprar en Farmacity. Si era al #revés el #joven #terminaba preso. ♬ sonido original - nicolasjuarezlr

Incluso amenaza con llamar a la policía en caso de que la mujer continúe negándole la salida, pero ella solo contesta que lo haga si quiere.

Momentos más tarde es cuestionada por el joven sobre por qué no lo quiere dejar ir a lo que ella responde “no abro la puerta porque me dijiste algo y no puedo creer lo que me acabas de decir”.

El video culmina con la mujer pidiendo que no grabe más la pelea mientras el hombre sigue pidiendo que le abra la puerta.

Internautas no dejaron pasar el video en el que comentaron que la situación pudo escalar a mayores, otros piden a la víctima denunciar a su expareja o mantenerse alejado de ella pues consideran que pone en riesgo su vida.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT