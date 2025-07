Extranjera se defiende ante marchas contra la gentrificación en México: ‘algunos de nosotros nos mudamos aquí por amor’

En medio de las crecientes marchas en contra de la gentrificación en la Ciudad de México, una extranjera llamada Madeleine Jem, originaría de Inglaterra dio su perspectiva ante la situación de extranjeros en el país.

Estas recientes protestas se han derivado del fenómeno en el aumento de migración por parte de extranjeros en colonias como la Roma, Condesa, Reforma, Juárez, quienes suelen poseer un sueldo en dólares, por lo que la vida en zonas gentrificadas aumenta su valor exponencialmente.

Madeleine compartió en redes sociales su experiencia tras presenciar la última marcha en contra de gentrificación, misma que, según narró, comenzó de forma pacífica, pero se tornó violenta con el paso de las horas.

“Quiero hablar sobre el problema de la gentrificación en México. Viviendo en la Ciudad de México, presencié la protesta del fin de semana, que comenzó pacífica y se tornó violenta a medida que avanzaba el día”, expresó en su video.

Destrozos durante protesta contra gentrificación en la Ciudad de México, el pasado 4 de julio. ı Foto: Cuartoscuro

La creadora de contenido afirmó ser consciente del impacto económico que genera la presencia de extranjeros con sueldos más altos. Sin embargo, aclaró que no todos los extranjeros llegan al país buscando beneficios económicos, y compartió su caso: ella se mudó por amor, ya que su prometido es mexicano.

“No me mudé a México porque pensé que me saldría más barato. Mi prometido es mexicano, yo soy de Inglaterra. Nos conocimos en Canadá y después de un año me mudé a México para estar con él”, explicó.

También enfatizó su respeto por la cultura local, asegurando que habla español diariamente y se esfuerza por integrarse. “Entiendo que el problema de la gentrificación está afectando a muchos mexicanos... y por eso siento una profunda compasión. Hay gente que me dice que debería regresar a mi país, que aquí en México hablamos español. Hablo español todos los días que vivo aquí”.

Madeleine sugirió que sea el gobierno quien regule los perfiles migratorios, para evitar la desigualdad y descontrol en el mercado inmobiliario.

A pesar de sus declaraciones, su video desató reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos usuarios la criticaron duramente e incluso la ofendieron en los comentarios, otros reconocieron su disposición al diálogo y su actitud respetuosa hacia México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT