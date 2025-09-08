Los MEJORES MEMES del sismo en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional reportó que este lunes se registró un sismo. De acuerdo con la institución, el movimiento tuvo una magnitud de 5.1 y su epicentro se localizó en Pinotepa Nacional, Oaxaca a una profundidad de 16 kilómetros a las 16:33 horas.

De acuerdo con los usuarios el sismo fue perceptible en diversas zonas de Oaxaca, señalaron, sin embargo, que no lograron sentirlo en zonas de la capital del país.

Además de señalar que la alerta sísmica no se activó, quienes recibieron la alerta lo hicieron a través de aplicaciones celulares, que emitían la señal “Sismo FUERTE”.

SISMO Magnitud 5.1 Loc 13 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 08/09/25 16:33:23 Lat 16.25 Lon -98.12 Pf 16 km pic.twitter.com/STaXXP8JjD — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 8, 2025

Los mejores memes

El movimiento puso nervioso a muchos ciudadanos, pero otros aprovecharon el momento para publicar sus mejores memes.

En esta situación no faltó quien se burló de la falta de alertamiento, pues aseguran que los dispositivos sonaron ‘peor’ que la alerta normal.

Me sonó la alerta sísmica del teléfono justo cuando me iba a tomar una siesta.



Adivinen quien está modo tiesa esperando su primer sismo. pic.twitter.com/zM0FWgcGC8 — Hela Black (@Hela_dito92) September 8, 2025

Me llegó la notificación de SkyAlert de sismo moderado y me metió un susto y ni tembló y tampoco sonó la alerta de CDMX pic.twitter.com/qsH3t9x4sk — Gonzalo AP (@gonzo_aloap) September 8, 2025

Muchos otros por su parte no tardaron en hacer la relación entre los sismos y el mes de septiembre, en el que aseguran, ‘siempre tiembla’ e incluso ya lo toman como una tradición que se debe cumplir.

Ya se cumplió otra tradición mexicana de septiembre #Sismo pic.twitter.com/tUhI9UY0G3 — 👑🐰 Usagi 🐰👑 (@Dianasak2) September 8, 2025

De igual forman aseguran que el sismo es señal de que ya está por culminar el año, pues lo toman como un fenómeno que se repite, aun cuando los temblores no se pueden predecir.

Ya se nos va el año



Sismo, Pan de Muerto, Navidad y a chingar su madre #Sismo #Temblor pic.twitter.com/uVOz4PL0a8 — Iván Estrada (@Estradamyers) September 5, 2025

