Sesgo de confirmación: por qué creemos que siempre tiembla en septiembre en México

En México, la idea de que “siempre” tiembla en septiembre se ha instalado en el imaginario colectivo, reforzada por los devastadores terremotos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017.

Sin embargo, especialistas señalan que esta percepción no responde a un patrón real, sino a un fenómeno psicológico conocido como sesgo de confirmación.

¿Por qué existe esta percepción?

El sesgo de confirmación es un fenómeno que lleva a las personas a enfocarse en los eventos que confirman una creencia previa, ignorando la evidencia contraria.

Es entonces mediante este fenómeno que los sismos de septiembre se recuerdan con fuerza mientras que los ocurridos en otros meses pasan desapercibidos, pues los seres humanos tendemos más a recordar eventos traumáticos o significativos, sobre todo aquellos marcan a generaciones, a esto se le llama memoria selectiva.

Además de que la coincidencia histórica de los terremotos de 1985 y 2017 han creado la asociación aún mayor de que en septiembre tiembla más, o bien la creencia de que ha sido una ‘regla’ natural.

Los especialistas de la UNAM y de todo el mundo recuerdan que, los sismos ocurren de manera aleatoria y no tienen relación con un mes o día en particular.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) incluso ha reportado que diciembre presenta una mayor frecuencia de movimientos telúricos, aunque esto no implica que sean más intensos ni que sea una regla que se diga.

Es importante recordar que los sismos no se pueden predecir. Se trata de liberaciones de energía en la corteza terrestre que ocurren sin previo aviso, descartando cualquier teoría que los vincule de manera exclusiva con septiembre.

