Tang Feiji muere tras estrellar el helicoptero ultraligero que pilotaba | VIDEO

Un influencer de China murió luego de estrellar el helicopero ultraligero que había comprado por casi un millón de pesos

Tang Feiji, un hombre de 55 años de edad adquirió un helicoptero ultraligero y transmitió en vivo el momento en el que comenzó a pilotar.

En la transmisión en vivo realizada mediante la red social China Douyin, que es una aplicación similar a TikTok disponible en ese país, quedó documentado el momento en el que el influencer conocido como Tang Aeronave perdió la vida.

El 27 de septiembre el hombre, a bordo de un helicopeto de dos rotores, voló en el condado de Jiange, provincia ubicada en Sichuan, China.

Aunque en un principio el video no muenstra ningún tipo de anomalía, pues la aeronave continuaba un vuelo por los aires de manera estable, en tan sólo unos instantes se puede observar cómo las hélices se de detienen.

Esto provocó que la aeronave comenzara a descender de manera inmediata, lo que culminó en un choque inminente contra el suelo y posteriormente comenzó a arder en llamas.

Este suceso provcó distintas reacciones entre los más de mil usuarios que estaban siguiento la transmisión en vivo, aunque algunos reaccionaron con emoticones de risa, otros tantos comenzaron a pedir que alguien llamara a servicios de emergencia.

La aeronave que adquirió Tang Feiji pesaba tan sólo 115 kilogramos, contaba con un solo asiento y podía alcanzar los 600 metros de altura a una velocidad de casi 100 kilómetros por hora.

El influencer Chino tenía más de 100 mil seguidores en la plataforma Douyin y no contaba con licencia para volar.

Aunque sus familiares y los rescatistas confirmaron la muerte de Feiji, las autoridades locales ya se encuentran investigando la causa por la cuál el helicoptero cayó tan repentinamente.

¿Quién era Tang Feiji?

El streamer Tang Aeronave fue identificado como Tang Zhengxin, quien tenía 55 años. Nació en Guangyuan, una ciudad de China.

Era conocido en la red social Douyin por transmitir siempre que emprendía un vuelo sobre su helicóptero ultraligero.

El perfil del influencer ya se encuentra privado, y únicamente sus seguidores pueden verlo.

Anteriormente ya había generado controversia, pues hace tan sólo un año compró el ultraligero coaxial de dos rotores por aproximadamente 350 mil yuanes, lo que equivale a más de 900 mil pesos mexicanos.

Helicóptero ultraligero en el que volaba Tang Feiji ı Foto: Redes Sociales | Especial

Este influencer argumentó que no se requería de una licencia de piloto para volar el helicoptero ultraligero, lo que provocó que profesionales de la aviación debatieran que sí se requería una licencia para pilotar cualquier tipo de aeronave.

Además, argumentaron que también se debía registrar ante autoridades de aviación civil antes de realizar cualquier vuelo.