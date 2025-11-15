Joven es captada con sus 4 novios y se vuelve viral | VIDEO

En redes sociales circula un video que ha generado sorpresa, risas y debate en redes sociales. Se trata de una joven mujer que fue supuestamente captada llegando a su casa en compañía de cuatro hombres diferentes en días consecutivos.

Las imágenes habrían sido extraídas de una cámara ubicada frente a una vivienda cercana y se han vuelto virales en plataformas como Facebook, donde acumulan miles de reacciones. Ante las increíbles imágenes, algunos usuarios afirman que se trata de IA.

El video viral de la joven que es captada con sus 4 novios marca la fecha 22 de julio de 2025. Las imágenes muestran distintas escenas en las que la mujer aparece con looks diferentes mientras la acompaña un hombre distinto en cada ocasión.

En la primera secuencia, ella luce un pantalón de mezclilla y una blusa guinda, mientras que el hombre que la acompaña lleva una chamarra de mezclilla y pantalón negro. En la segunda escena, la joven aparece con un vestido verde corto y camina junto a un hombre que usa gorra y playera negra.

La tercera parte del video muestra a la mujer con falda gris y suéter negro, acompañada ahora de un hombre que viste sudadera naranja y pantalón negro. Finalmente, en la cuarta imagen, ella luce una blusa naranja y un pantalón negro, mientras el cuarto acompañante luce camisa blanca y un saco negro.

En todas las escenas de este video viral se puede escuchar a la joven despedirse de cada hombre con frases como “buenas noches” o “chao”, después de besarlos, lo que ha llevado a algunos usuarios a especular que las imágenes provienen de algún país de América Latina, sin embargo, no se ha confirmado la procedencia del video.

Algunos comentarios en redes sociales son:

“Mi amiga la tímida”.

“Siempre trae la misma bolsa”.

“Me encanta, la felicito”.

▶ #Video | 💔¿Cómo la canción de Maluma?🤔 Pero en lugar de "felices los 4" son los 5.🧐 A través de redes sociales se viralizó una mujer que fue captada en video con 4 hombres distintos que la acompañan a su casa durante diferentes días 👇🤯#Viral #Feliceslos5 #Maluma… pic.twitter.com/R7bSe5Oq5I — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 15, 2025

Pese a que el video acumula millones de reacciones, varios internautas han señalado que el video de la joven con sus 4 novios podría no ser real. Varios comentan que ciertos detalles en la iluminación, la fluidez del movimiento y la apariencia de las extremidades de los protagonistas del clip podrían indicar que se trata de un material generado o modificado con inteligencia artificial.

Las fotografías que han sido extraídas del video también circulan ampliamente en Facebook y continúa la discusión entre los usuarios sobre si es real o no el material.