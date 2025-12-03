¿Quién es el novio de Taynara Souza señalado por el brutal ataque?

Las redes sociales se llenaron de indignación luego de la difusión de un video estremecedor encendió en donde se captó en intento de feminicidio de una mujer en Brasil.

La víctima fue identificada como Taynara Souza Santos, quien, de acuerdo con los primeros reportes, fue arrollada al salir del bar Tubarão de Bar, en Rua Tenente Amaro Felicíssimo.

El ataque ocurrió luego de que la joven quedara atrapada bajo el vehículo y fuera arrastrada por Avenida Morvan Dias, desde Figueiredo hasta la altura de Rua Manguari. El material, que culmina con la víctima tendida en el pavimento, ha provocado conmoción pública.

¿Quién es el novio de Taynara Souza?

Las autoridades identificaron al responsable como Douglas Alves de Silva, exnovio de Taynara.

De acuerdo con los informes preliminares, ambos habían tenido una discusión dentro del bar luego de que Douglas la viera en compañía de otro hombre. Minutos después, el agresor decidió embestirla deliberadamente con su automóvil.

Taynara fue trasladada al Hospital Municipal Vereador José Storopolli, en Vila Maria, donde los médicos realizaron una cirugía de emergencia. Debido a la gravedad de las lesiones, especialmente las múltiples fracturas y el daño severo en las piernas, los especialistas tomaron la dolorosa decisión de amputar ambas extremidades inferiores.

La captura de Douglas ocurrió en el norte de la ciudad. Al ser ubicado por los agentes, disparó contra ellos y fue herido en el brazo durante la respuesta policial. Posteriormente fue llevado al 13° Distrito Policial en Casa Verde, donde enfrenta cargos por intento de feminicidio.

Hasta el momento no se ha dado más información sobre el hombre, tan solo se sabe que tiene 26 años de edad y permanece detenido, mientras Taynara continúa en el hospital.

