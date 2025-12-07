‘No mereces estar sentada a mi lado’: Mujer afroamericana insulta a hispana en Estados Unidos

Un nuevo video ha indignado a las redes sociales, luego de que se diera a conocer un caso de xenofobia ocurrido en Estados Unidos.

En medio de un fuerte contexto debido a la política migratoria implementada por el presidente de aquel país, Donald Trump, una mujer afrodescendiente fue captada insultando a una mujer de origen hispano a bordo de un tren.

“No mereces ningún respeto en absoluto, ustedes personas hispanas no merecen nada en Estados Unidos. ¿Entiendes? Nada, no mereces estar sentada a mi lado”, se escucha decir a la mujer.

La víctima de la agresión intenta ignorar a la mujer mientras esta continúa insultándola y exigiéndole que se levante de su asiento.

La situación escaló cuando la mujer que insultaba la empuja en reiteradas ocasiones e incluso la jala del cuello de su chamarra para levantarla a la fuerza de su asiento mientras varias personas observan la situación sin interceder.

“¿Sabes dónde estás?, en Estados Unidos, no estamos en tu país, estamos en mi país, sí siéntate con tu gente allá“, continúa diciendo la mujer cuando logra levantar a la víctima.

Genera indignación

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar pues en los comentarios del video dejan ver la impresión que causo la actitud de la mujer, pues afirman que en el año 2025 ‘no es posible pensar así’.

Otros internautas afirman que esto es resultado de la aplicación tan dura de ICE en Estados Unidos y la narrativa contra la migración que tiene el gobierno de aquel país.

Mientras que muchos otros demostraron su enojo por la actitud pasiva que tuvieron los demás pasajeros del tren, al no intervenir en defensa de la mujer hispana.

Agentes del ICE realizan el arresto de un migrante en Chicago, Illinois Foto›AP

