Video de Johnny Feria Julio atacando con machete a Carlos Andrés Pantoja impacta en redes

Un video perturbador salió a la luz y está dejando impactados a los usuarios de las redes sociales, por la brutalidad que se muestra. En el video Johnny Feria Julio le corta la cabeza a Carlos Andrés Pantoja.

La impactante grabación ya está circulando en las redes sociales y grupos de Telegram, en donde se puede ver sin censura las imágenes del momento en que Johnny Feria Julio le cortó la cabeza a Carlos Andrés Pantoja.

¿Qué pasó entre Johnny Feria Julio y Carlos Andrés Pantoja?

Lo que pasó entre ellos es que Johnny Feria Julio y Carlos Andrés Pantoja eran amigos y se fueron a un bar a tomar, ahí estaban conviviendo como cualquier par de amigos, pero todo comenzó por una discusión que comenzó en el establecimiento.

Estaban jugando buchacara en el billar del lugar, pero estaban muy borrachos, y la discusión se encendió y subió de nivel.

Johnny Feria Julio agredió a Carlos Andrés Pantoja con un pico de una botella y se lo clavó en el cuello. La gente que estaba cerca empezó a pedirle al sujeto que ya no agrediera más a su amigo, pues era impresionante la cantidad de sangre que brotaba del cuello de Pantoja.

El video de la agresión de Johnny Feria Julio a Carlos Andrés Pantoja

El video que circula en redes sociales es del momento en que Johnny Feria Julio le corta la cabeza a Carlos Andrés Pantoja.

Luego de que Feria Julio le cortara el cuello a Carlos Andrés Pantoja, el hombre no estuvo conforme con arrebatarle la vida.

Sino que fue a su casa por un machete para cortarle la cabeza a su amigo.

Video del momento del ataque de Johnny Feria Julio a Carlos Andrés Pantoja ı Foto: Redes sociales

En el video que circula en redes sociales es muy fuerte y se puede ver el momento en el que Johnny Feria Julio viste una chamarra oscura y se encuentra en una calle cortando la cabeza de Carlos Andrés Pantoja.

Le da de machetazos a la cabeza en repetidas ocasiones, hasta que logra desprenderla del cuerpo y se va con la cabeza y camina por las calle sosteniendo la parte del cuerpo de su amigo. Hasta que el sujeto la tira y se deshace de ella.

El cuerpo de Carlos Andrés Pantoja quedó en el piso cubierto de sangre con los pies y manos extendidos. Unas imágenes verdaderamente perturbadoras.

La policía detuvo a Johnny después del terrible crimen que cometió, en una comunidad de Colombia.

Dónde ver el video de Johnny Feria Julio y Carlos Andrés Pantoja

El video se puede ver en la cuenta del creador de contenido @castrojuanjose o en el perfil de Facebook de La Región o El Reloj.com.