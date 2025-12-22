Frases que puedes enviar por WhatsApp para desear Feliz Navidad

La navidad está cada vez más cerca, por lo que puedes enviarle buenos deseos no solamente a las personas con las que vas a pasar tiempo de calidad durante esta celebración, sino a todos tus seres queridos que se encuentran a la distancia.

Esta temporada los mensajes deseando cosas positivas para el próximo año, el agradecimiento y reconocimiento de lo ocurrido a lo largo del tiempo compartido y los buenos deseos llenan de dicha a muchas personas.

Si eres alguien a quien le gusta enviar mensajes deseando felices fiestas a tus amigos, familiares y seres queridos en La Razón te compartimos algunos mensajes que puedes enviar por WhatsApp a quien tú quieras para desearle Feliz Navidad.

Mensajes de Feliz Navidad para enviar por WhatsApp

Para aquella persona que sabes que tuvo un año difícil y lleno de retos que sentía que no podía superar puedes enviar la siguiente frase: “Te felicito por este año que luchaste con tantas cosas que nadie vio, Feliz Navidad.”

Si eres un poco más divertido con tus amigos o familiares y conoces a alguien que pasó por una infidelidad amorosa este año puedes enviar la siguiente frase o imagen: “Dice Santa que a los que les pusieron los cuernos le ayuden a jalar el trineo.”

Si quieres poner una imagen en tus estados de WhatsApp o una frase para recordarle a todos que la vida siempre se trata de recordar lo bueno puedes recurrir a la siguiente: “Que el mejor adorno de Navidad de este año sea la salud y la felicidad.”

Para recordarle a todas tus personas queridas que no se olviden de pasar tiempo de calidad juntos puedes enviar la siguiente frase en tus grupos de WhatsApp “Si, ya sabemos que las navidades no son como antes, pero disfruta a quienes tienes ahorita y quien eres en este momento. La vida siempre está cambiando.”

Para decirle alguien que es una persona valiosa puedes enviarle un mensaje reconociendo su esfuerzo y dedicación, así como pequeños recordatorios de situaciones que puede dejar de lado como el descanso, no compararse, valorar su esfuerzo y vivir un día a la vez.

La Navidad puede ser una fecha difícil para algunas personas que perdieron a seres queridos recientemente o que están atravesando una situación complicada, por eso es importante recordarles que hay alguien que les quiere y que sus emociones son válidas y escuchadas.

