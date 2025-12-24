Frases de Navidad Bíblicas: Mensajes cristianos para celebrar el Nacimiento de Jesús

Estas son las mejores frases para Navidad inspiradas en la Biblia.

¡Llegó la Navidad! Es una época de amor, felicidad y unión familiar. Sin embargo, también es una fecha de suma importancia para el calendario religioso, pues recuerda el nacimiento de Jesús, una figura cristiana e histórica de gran relevancia.

El 24 de diciembre celebramos la Nochebuena, donde nos reunimos con nuestros familiares y seres queridos para esperar la Navidad, el 25 de diciembre, que es el día en el que, tradicionalmente, se recuerda el nacimiento de Jesús.

Un nacimiento navideño. ı Foto: PixHere

Por ello, es hasta el 25 de diciembre que se coloca en el nacimiento la pequeña figura que representa a Jesús recién nacido. Si sigues esta tradición cristiana, te dejamos frases inspiradas en la Biblia para compartir en redes sociales u otros espacios de festejo.

Frases de Navidad bíblicas para celebrar el Nacimiento de Jesús

“Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros...” (Isaías 9:6)

“¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad!” (Lucas 2:14)

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito...” (Juan 3:16)

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)

“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.” (Lucas 1:35)

“No teman. Les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo.” (Lucas 2:10)

“Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.” (Lucas 2:11)

“En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.” (Juan 1:4)

“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo.” (Gálatas 4:4-5)

“Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.” (Mateo 1:21)

“Miren, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa: ‘Dios con nosotros’” (Mateo 1:23)

“Gracias, Dios, por darnos la vida eterna en Cristo Jesús.” (Romanos 6:23)

“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces.” (Santiago 1:17)

