Frases de Navidad Bíblicas: Mensajes cristianos para celebrar el Nacimiento de Jesús

¡Llegó la Navidad! Es una época de amor, felicidad y unión familiar. Sin embargo, también es una fecha de suma importancia para el calendario religioso, pues recuerda el nacimiento de Jesús, una figura cristiana e histórica de gran relevancia.
El 24 de diciembre celebramos la Nochebuena, donde nos reunimos con nuestros familiares y seres queridos para esperar la Navidad, el 25 de diciembre, que es el día en el que, tradicionalmente, se recuerda el nacimiento de Jesús.
Por ello, es hasta el 25 de diciembre que se coloca en el nacimiento la pequeña figura que representa a Jesús recién nacido. Si sigues esta tradición cristiana, te dejamos frases inspiradas en la Biblia para compartir en redes sociales u otros espacios de festejo.
Frases de Navidad bíblicas para celebrar el Nacimiento de Jesús
- “Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará sobre sus hombros...” (Isaías 9:6)
- “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad!” (Lucas 2:14)
- “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito...” (Juan 3:16)
- “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz” (Isaías 9:6)
- “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.” (Lucas 1:35)
- “No teman. Les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo.” (Lucas 2:10)
- “Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.” (Lucas 2:11)
- “En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.” (Juan 1:4)
- “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo.” (Gálatas 4:4-5)
- “Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS.” (Mateo 1:21)
- “Miren, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa: ‘Dios con nosotros’” (Mateo 1:23)
- “Gracias, Dios, por darnos la vida eterna en Cristo Jesús.” (Romanos 6:23)
- “Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces.” (Santiago 1:17)
