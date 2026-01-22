Pareja que cargaba bebés con tanque de oxígeno es localizada, les regalarán un auto

Una historia ha cautivado a las redes sociales, pues una pareja ha conmovido a todas las personas que han conocido esta historia que tuvo un buen final, pues les regalarán un vehículo para ayudarlos.

Todo comenzó el 19 de enero, cuando una creadora de contenido publicó un video en el que muestra a un hombre y una mujer que cargaban a dos bebés que permanecían pegados a su pecho.

Pero esto no es lo que llamó la atención de las personas, pues lo que cautivó a muchos fue el hecho de que ambos bebés estaban conectados a un tanque de oxígeno de manera individual.

La usuaria señaló que iba grabando su recorrido por la Ciudad de México cuando se percató de esta pareja que iba bajando de un puente peatonal, y señaló que “hay historias fuertes y silenciosas que no vemos todos los días, pero eso no significa que no existan.”

Publicación de la pareja que cargaba a bebés conectados a tanques de oxígeno ı Foto: Redes Sociales

Intentan localizar a la pareja que cargaba dos bebés con tanque de oxígeno

Este momento captado en video comenzó a desatar diversos comentarios en redes sociales, pues los usuarios señalaban que el mundo sería mejor si las personas fueran más empáticas, y si se enfocaran en cosas más importantes, como la salud de los hijos.

Asimismo, otras personas compartieron sus historias de vida, pues señalaron que vivieron una situación similar cuando sus hijos o sobrinos nacieron con complicaciones, por lo que también requerían utilizar tanques de oxígeno durante sus primeros meses de vida.

Pero sin duda alguna los comentarios que más destacaron en la publicación fueron los de aquellos usuarios que; sin conocer a las personas que aparecían en el video, se ofrecieron a regalarles más tanques de oxígeno para los bebés.

Publicación de la búsqueda de pareja que cargaba a bebés conectados a tanques de oxígeno ı Foto: Especial

Un usuario compartió el video, y pidió a las personas que le ayudaran a localizar a la pareja que aparecía en el video para poder obsequiarles un auto, pues él es padre de familia y sabe “lo que es luchar todos los días por tus hijos, levantarte temprano, batallar, pero no rendirte jamás.”

Posteriormente apuntó que quería localizar a la pareja como un acto real y sin intenciones de hacerse publicidad, puesto que “fue y sigue siendo un gesto que nació del corazón.”

El usuario “Heriberto Vargas” compartió en un comentario en el que señala que la pareja ya fue localizada, por lo que próximamente le entregarán el auto para que puedan trasladarse con sus bebés con mayor facilidad.

Pareja que cargaba bebés con tanque de oxígeno es localizada ı Foto: Redes Sociales

