Asaltan oficinas de Heriberto Vargas, el hombre que ayudó a papás de los bebés con tanque de oxígeno

Hace unos días una historia conmovió a los usuarios en redes sociales, pues se vió por las calles de la Ciudad de México a una pareja que cargaban a dos bebés que estaban conectados cada uno a un tanque de oxígeno.

El video fue publicado por una creadora de contenido el 19 de enero, y de inmediato comenzó a provocar diversas reacciones entre las personas, quienes resultaron cautivadas por tan conmovedora escena.

Sin embargo un usuario resaltó entre los comentarios, pues este compartió la publicación pidiendo ayuda para localizar a los padres que aparecen en el video para poder obsequiarles un vehículo.

Pareja que cargaba bebés con tanque de oxígeno es localizada ı Foto: Redes Sociales

El usuario Heriberto Vargas precisó que regalaría el auto a los padres para que se pudieran transportar más facilmente con los dos pequeños, y aseguró que esta acción “fue y sigue siendo un gesto que nació del corazón.”

Luego de ser localizados la madre de los pequeños comparió un video en redes sociales para agradecer los comentarios de las personas que les enviaron sus bendiciones y buenos deseos.

Asimismo, Valeria agradeció a Heriberto y a su familia por el gesto, y dijo que “la verdad es que es una acción super generosa, y no saben cómo nos facilitará los traslados al hospital para llevar a las consultas a nuestros bebés.”

Imagen generada con Inteligencia Artificial ı Foto: Heriberto Vargas

Heriberto Vargas denuncia un asalto

Posteriormente Heriberto Vargas compartió en redes sociales que el auto será entrega a la familia entre el 6 y el 15 de febrero, y que este momento no llenará de alegría solamente a los padres de los bebés con el tanque de oxígeno.

Un momento que no solo llena de alegría a una familia, sino que todo México se llena de felicidad, porque esta historia la vio mucha gente y tocó muchos corazones. Gracias a Dios por permitirnos ser parte de esto. Heriberto Vargas



Asimismo, Heriberto precisó que; pese a que muchas personas han pedido más información sobre el regalo que hará a los padres, este gesto “es una buena obra que se hace con respeto y de corazón”, por lo que no han dado muchos detalles.

Sin embargo, esta buena acción dio un giro inesperado, pues este 25 de enero Heriberto realizó una publicación en la que señaló que fue víctima de un robo al interior de sus oficinas.

“Se metieron a robar. Aquí seguimos chambeando y laborando como siempre. Todo el dinero que se llevaron no cambia nada. Ojalá y les sirva para algo, y no para seguir aprendiendo y hacieondo puras pndjadas bola de huevones. Los vamos a encontrar.” compartió Heriberto en redes sociales junto con unas fotografías.

Fotografías del robo dentro de las oficias de Heriberto ı Foto: Heriberto Vargas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.