Esta es la historia real de los dos bebés con oxigeno; su mamá habla de su padecimiento

El 19 de enero comenzó a hacerse viral un video en el que se mostraba a dos personas cargando a un par de bebés que estaban conectados a un tanque de oxígeno, pues esta imagen impactó a muchas personas.

Una usuaria de redes sociales compartió un video en el que se muestra a unos padres cargando a sus bebés mientras bajaban de un puente peatonal en la Ciudad de México, y este generó muchos sentimientos en redes sociales debido a que cada bebé estaba conectado a un tanque de oxígeno.

Rápidamente los comentarios se llenaron de personas preguntando si alguien conocía a los padres, e incluso un usuario compartió el video pidiendo ayuda para localizar a los padres y regalarles un automóvil.

Debido a la viralidad que alcanzó este caso se encontró a los padres de los bebés, y Valeria, la madre de los dos bebés con oxígeno, realizó un video agradeciendo los comentarios y el regalo que recibirán en febrero.

Mamá de los bebés con oxígeno agradece apoyo ı Foto: Captura de pantalla

Historia sobre el estado de salud de los bebés con tanque de oxígeno

Además del video en el que agradecía los comentarios positivos y la ayuda que recibirían para poder trasladarse con mayor facilidad a las consultas médicas de los bebés, Valeria también compartió un video en el que cuenta qué enfermedad tienen sus hijos.

Valeria informó que sus bebés tienen una enfermedad llamada displasia broncopulmonar, y de acuerdo con lo que le explicaron los médicos se trata de “una rigidez que se dá en los pulmones por el uso prolongado o excesivo de oxígeno.”

Precisó que, debido a que los bebés fueron prematuros, “sus pulmones no estaban listos para la vida extrauterina”, pues no maduraron adecuadamente, lo que derivó que requirieran asistencia de oxígeno desde el momento en el que nacieron para poder respirar adecuadamente.

Esto derivó a que ambos bebés deban continuar utilizando oxígeno como apoyo para poder respirar, pero actualmente se ha ido reduciendo la concentración y modalidad de tipo de oxígeno que deben utilizar.

Historia de los bebés con oxígeno ı Foto: Captura de pantalla

“Empezaron en sipac, que es una mascarita triangular que va en boca y nariz, y pasaron luego por casquito de oxígeno y puntos de alto flujo hasta oxígeno indirecto, que es con el que se quedaron y se vinieron a casa” informó Valeria como parte de una respuesta a un comentario que le hicieron en su video de agradecimiento.

Valeria dijo que los enviaron a su casa con tanques de oxígeno debido a que en los hospitales existen muchas infecciones, y al área de terapia intermedia; que es donde se encontraban sus hijos, llegan muchos de los menores de edad.

Asimismo, dijo que durante temporada invernal el riesgo de contraer alguna enfermedad en el hospital aumenta, por lo que al ver que ambos bebés se encontraban estables, los médicos optaron por enviarlos a casa.

Valeria dijo que ambos bebés se encuentran estables, y que la magnitud de su caso ha sido tanta que aún no sabe cómo les contará la historia cuando sean más grandes, “me hace mucha ilusión porque es gente que se ha portado muy lindo” dijo Valeria agradeciendo de nueva cuenta el apoyo que han recibido.

