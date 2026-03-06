Punch, el mono viral, perdió su peluche en el agua helada

Un video que circula en redes sociales ha provocado miles de reacciones luego de mostrar a Punch, el pequeño mono que se volvió famoso por abrazar un peluche de orangután, en un momento que muchos usuarios calificaron como “desgarrador”. En las imágenes se observa al animal intentando recuperar su juguete tras caer al agua de su recinto, aparentemente sin éxito.

El clip, difundido en televisión y plataformas digitales, muestra a Punch caminando dentro de un estanque mientras intenta localizar el peluche que lo acompaña desde que nació.

De acuerdo con los cuidadores del Ichikawa City Zoo, el pequeño primate desarrolló un fuerte apego al juguete después de que fue rechazado por su madre, por lo que el objeto funciona como una especie de elemento de consuelo.

En el video viral se observa al mono entrando al agua fría del estanque y moviendo sus manos en busca del peluche. Durante varios segundos, Punch parece revisar distintas partes del lugar, lo que generó comentarios de preocupación entre usuarios que siguen su historia desde hace meses.

El peluche de orangután se convirtió en una pieza clave en la vida del pequeño primate. Desde que fue entregado por los cuidadores del zoológico, Punch suele cargarlo, abrazarlo y dormir con él, lo que ha sido interpretado por especialistas y usuarios de redes como una forma de sustituir el contacto materno que perdió al nacer.

Mono japonés Punch con su peluche ı Foto: Redes Sociales

La historia detrás del monito viral

Punch nació en julio de 2025 dentro del zoológico japonés, pero su madre no lo aceptó, por lo que tuvo que ser criado por personal del recinto. Durante ese proceso, los cuidadores decidieron colocar un peluche dentro de su espacio para reducir el estrés y ayudarlo a adaptarse.

Tras difundirse el video donde aparentemente busca su peluche en el agua helada, usuarios de distintas plataformas expresaron empatía con el animal y señalaron lo conmovedor que resulta verlo intentar recuperar el objeto al que está tan apegado.

MSL