Tragedia en parque turístico: las últimas palabras de Yuris Cristel antes del accidente

La muerte de Yuris Cristel Camila García Manrique, una joven de 28 años ha causado consternación tras un accidente ocurrido en un centro turístico ubicado en la zona rural de Chinácota.

El hecho se registró cuando la mujer decidió lanzarse por una atracción conocida como “tobogán extremo”, instalada recientemente en el complejo recreativo Entre Flores. Este lugar se había convertido en uno de los destinos de entretenimiento más visitados de la región tras la inauguración de su llamativo tobogán de colores extremo.

De acuerdo con testimonios de personas presentes, la joven se deslizó utilizando un colchón especial, pero durante el recorrido perdió el control y terminó impactándose contra parte de la infraestructura de la atracción.

Las últimas palabras de Yuris Cristel

Momentos antes de lanzarse por la atracción, la joven expresó una frase que ha causado profunda conmoción entre quienes presenciaron el hecho, pues se convertiría en lo último que diría.

¿Allá me recibe alguien y me saca?

El encargado del tobogán la habría impulsado mientras le decía: “No tengas miedo”. Segundos después ocurrió el accidente que terminó con su vida.

Tras lo sucedido, el equipo legal del centro turístico Entre Flores emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de la visitante. En el mensaje también indicaron que están colaborando con las autoridades correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Tras el accidente, quienes se encontraban en el sitio acudieron de inmediato a auxiliarla. Debido a la gravedad de las lesiones, decidieron trasladarla en un vehículo hacia Cúcuta con la intención de que recibiera atención médica, pero finalmente la joven falleció.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las investigaciones ni sobre las causas exactas del accidente, mientras las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias de la tragedia.

🇨🇴 | Una joven de 28 años, natural de Tibú e identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, falleció tras un trágico accidente en un establecimiento recreativo de la zona rural de Chinácota, Norte de Santander, Colombia.



