¿Cuál es el origen y significado de los huevos de Pascua?

Los huevos de Pascua guardan un amplio significado en la cultura

Los huevos de Pascua son uno de los fenómenos culturales más influyentes de la historia moderna, junta tradiciones paganas, ritos agrícolas y la fe cristiana en una sola celebración.

Cada año, durante el Domingo de Resurrección, millones de personas en todo el mundo participan en el intercambio de huevos decorados o de chocolate, un acto que hoy se percibe como una actividad recreativa pero que tiene un significado profundo.

Desde la esperanza hasta el renacimiento, estas son la claves para entender el origen de esta costumbre.

El chocolate que guarda un significado espiritual en la cultura ı Foto: Especial

¿Cuál es el origen de los huevos de Pascua?

La celebración de los huevos de Pascua tiene un origen histórico en las restricciones que hay sobre la ingesta de ciertos alimentos durante la Cuaresma.

Durante este periodo de cuarenta días, la Iglesia Católica prohibía el consumo de productos de origen animal, incluyendo la carne y los huevos.

Ante esta prohibición, los fieles optaban por cocer los huevos para conservarlos y los cubrían con una capa de cera o pintura para diferenciarlos de los frescos. Cuando llegaba el Domingo de Resurrección, el fin de la abstinencia se festejaba regalando estos huevos acumulados, convirtiéndose en el símbolo del festín y la alegría por el término del sacrificio cuaresmal.

Significado de los huevos de Pascua

En varias culturas antiguas, el huevo ha sido considerado un símbolo universal de la fertilidad, la perfección y el inicio de la existencia.

Para el cristianismo, este objeto tiene un significado religioso, representa la tumba de Jesucristo, la cual permaneció sellada pero contenía una vida nueva lista para salir. Romper el cascarón simboliza la victoria sobre la muerte y la salida del sepulcro.

Otro significado adquirido, es la bienvenida del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, marcando una nueva etapa de abundancia luego del invierno.

¿Estás listo? 😁🥚 La tradición de los huevos de Pascua marca el cierre de la Semana Santa y las familias en México se preparan para realizar la búsqueda de estos curiosos símbolos ✨https://t.co/Cd2EMbPshG — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 1, 2026

Origen del conejo de Pascua

La figura del conejo de Pascua como el encargado de traer los huevos, tiene sus raíces en las leyendas de los pueblos germánicos del norte de Europa. Por su alta capacidad de reproducción, el conejo era el animal ligado a la diosa Ostara, deidad de la primavera y la fertilidad.

La tradición cuenta que un conejo estuvo presente en el sepulcro de Jesús y, al presenciar la resurrección, salió a comunicar la noticia regalando huevos pintados.

Esta historia se formalizó en Alemania durante el siglo XVI y fue exportada a América por inmigrantes en el siglo XVIII, evolucionando hasta la figura comercial y festiva que conocemos hoy en día.