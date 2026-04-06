¿Cuáles son los errores de la playera Zara México 86?

La marca de ropa perteneciente a grupo Inditex Zara lanzó cuatro playeras haciendo homenaje a las mascotas de los países que han recibido a todos los equipos que participa en el Mundial de futbol; o que han ganado la copa.

Entre estas playeras se encuentra la edición de España de 1982, en la que el número de participantes pasó de 16 a 24, donde Italia se llevó el campeonato luego de derrotar a Alemania.

La edición de Brasil corresponde al mundial de Estados Unidos de 1994, pues se llevó su cuarto título ganando 3:2 durante los penales contra Italia. En esta edición se tuvo por primera vez el nombre de los jugadores en las playeras, y es considerada una de las ediciones con más espectadores.

Playeras de Zara FIFA ı Foto: Captura de pantalla

En la colección de Zara se encuentra la edición de Francia de 1998, en la que se incrementó el número de participantes hasta 32, se implementaron varias innovaciones, y el país sede obtuvo su primer título ganandole a Brasil 3:0.

También se encuentra la edición de México de 1986, en la que Maradona hizo el famoso gol de la mano de Dios y el gol del siglo, y también donde Argentina ganó la copa por segunda ocasión.

Detalles de la playera de Zara FIFA México 86 ı Foto: Captura de pantalla / Especial La Razón

Esta última llamó la atención de las personas no sólo por su diseño, sino por una serie de errores que puedes notar al observar bien todos los elementos que contiene la playera de Zara del mundial de México de 1986.

Precio de la playera de Zara FIFA México 86 ı Foto: Captura de pantalla / Especial La Razón

Errores en la playera de Zara de México 86

Este diseño contiene la imagen de la mascota del mundial de 1986; Pique, que es un chile con bigote y sombrero de mariachi que tiene un balón de futbol en su pie derecho.

Pique fue la segunda mascota de México, pues en 1986 también fue la segunda ocasión en la que se realizó una copa muncial de futbol en el país. En la primera edición la mascota del mundial de México se llamaba Juanito.

Pique, mascota del mundial de 1986 ı Foto: Especial

En el diseño de la playera de Zara se puede observar en grande “MEXICO 86”, pero en la parte posterior del diseño se puede leer “Final match... June 21 1970”, lo que es un error ya que la final de esta Copa Mundial ocurrió el 29 de junio de 1986.

La Copa Mundial de la FIFA que se desarrolló en México en 1986 fue la decimotercera edición, por lo que la leyenta “IX FIFA WORLD CUP” de la playera de Zara también es otro error dentro del diseño.

Errores de la playera de Zara FIFA México 86 ı Foto: Captura de pantalla / Especial La Razón

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