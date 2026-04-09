Nodal desata polémica con modelo de su nuevo video: ‘Mezcló a Ángela y Cazzu’

El estreno del video musical “Un Vals” estaba destinado a ser un hito de romanticismo en la trayectoria de Christian Nodal. Con una propuesta visual sofisticada, el cantante buscaba consolidar su posición en el género “mariacheño”. Sin embargo, el lanzamiento se transformó rápidamente en un centro de polémicas y teorías en las redes sociales.

La razón detrás del revuelo no fue la calidad vocal de Nodal, sino la apariencia de la modelo protagonista, cuya elección reavivó las comparaciones sobre la vida sentimental del artista.

El parecido con ambas cantantes resultó en varias teorías respecto al casting ı Foto: YouTube

¿Cazzu o Ángela Aguilar? La polémica del casting

A los pocos minutos del estreno, el clip se volvió tendencia debido a que los internautas notaron un detalle físico innegable, la actriz posee rasgos que parecen fusionar la imagen de su expareja, Cazzu, con la de su actual esposa, Ángela Aguilar.

Este parecido generó un debate dividido en plataformas como TikTok y X.

La controversia en torno a la modelo del video se dividió en tres teorías; primero, una fuerte evocación a Cazzu, ya que muchos espectadores señalaron que su estilo y mirada son una referencia directa a la trapera argentina.

Por otro lado, el público defendió la existencia de una clara similitud con Ángela Aguilar, sosteniendo que la estructura facial y la presencia de la actriz guardan una relación estrecha con la estética de la actual esposa del cantante.

Finalmente, cobró fuerza la teoría del “híbrido”, una interpretación que sugiere que el equipo de Nodal buscó deliberadamente a una mujer que representara una mezcla de ambas, lo que alimentó la idea entre los internautas de que el artista mantiene un patrón de belleza muy marcado para sus proyectos visuales.

Pese a la controversia, “Un Vals” sobresale por su alta calidad técnica. El video utiliza un formato de pantalla dividida para presentar dos historias paralelas, por un lado, se ve a Nodal cantando con melancolía y por el otro se desarrolla la trama romántica junto a la mencionada modelo.

Aunque no hay declaraciones oficiales sobre si el parecido de la actriz fue intencional, el morbo generado ha impulsado al video a alcanzar miles de reproducciones.

Una vez más, Christian Nodal demuestra su habilidad para dominar la conversación digital, logrando que su música y su vida personal converjan en un fenómeno mediático que cautiva a su audiencia global.