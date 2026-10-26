Tradiciones

Día de Muertos 2026: ¿Cuándo se pone la ofrenda a las mascotas?

Estas son las fechas del Día de Muertos; prepara las fotografías de tus mascotas

Día de Muertos mascotas
Día de Muertos mascotas Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

Una de las tradiciones favoritas de muchas y muchos mexicanos es el Día de Muertos, pues durante todas las fechas que lo conforman se recuerda a los seres más queridos que ya no se encuentran con nosotros.

Pese a que el 1 y 2 de noviembre son las fechas más recordadas por la mayoría como el Día de Muertos, realmente esta festividad mexicana se comienza a celebrar desde los últimos días de octubre.

Esto se debe a que durante siete días las personas dedican ofrendas y altares a todos sus seres queridos, y cada uno de estos es dedicado especialmente a un tipo de personas o incluso a las mascotas.

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¿Cuáles son las fechas de Día de Muertos?

El Día de Muertos da inicio el 27 de octubre, y desde esta fecha hasta el 2 de noviembre cada uno de los días la ofrenda se dedica a diferentes ánimas que llegan a las casas donde se colocan los altares.

  • 27 de octubre: Este día es dedicado a las mascotas, por lo que es el día en el que muchas personas colocan un altar para los animales de compañía que ya trascendieron. Regularmente además de colocar una fotografía y los elementos escenciales de la ofrenda, también se suelen colocar alimento, premios, y hasta juguetes de la o las mascotas que fallecieron
  • 28 de octubre: Este día se honra a las personas que lamentablemente murieron de manera trágica, en contextos de violencia, o en un accidente.
  • 29 de octubre: Se dedica a aquellas ánimas que fueron olvidadas por sus familiares, o a quienes no tienen a alguien que les dedique una ofrenda
  • 30 de octubre: Se dedica a las personas que murieron ahogadas, y a quienes se encuentran solas
  • 31 de octubre: Se honra a las infancias que fallecieron sin ser bautizadas, y a quienes se encuentran penando en el limbo
  • 1 de noviembre: Es el Día de Todos los Santos. Se dedica a los niños, por lo que en este día también se acostumbra a pedir la famosa “calaverita” en algunas entidades del país
  • 2 de noviembre: Se dedica a todos los adultos sin importar la manera en la que perdieron la vida

Por tanto, si quieres colocar un altar para muertos en tu hogar probablemente quieras comenzar a adquirir cada uno de los elementos esenciales como el incienso, el copal, las veladoras, sal, fotografías, papel picado, flores, y todo lo que desees colocar para honrar a tus mascotas y seres queridos.

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