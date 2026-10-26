Día de Muertos 2026: ¿Cuándo se pone la ofrenda a las mascotas?

Una de las tradiciones favoritas de muchas y muchos mexicanos es el Día de Muertos, pues durante todas las fechas que lo conforman se recuerda a los seres más queridos que ya no se encuentran con nosotros.

Pese a que el 1 y 2 de noviembre son las fechas más recordadas por la mayoría como el Día de Muertos, realmente esta festividad mexicana se comienza a celebrar desde los últimos días de octubre.

Esto se debe a que durante siete días las personas dedican ofrendas y altares a todos sus seres queridos, y cada uno de estos es dedicado especialmente a un tipo de personas o incluso a las mascotas.

La FARO Tecómitl invita a la 11.ª Calaverita Serigráfica, una jornada que celebra las tradiciones del Día de Muertos a través del arte y la serigrafía.



¡Trae tu playera y participa! 👕💀



🗓️ Martes 27 y miércoles 28 de octubre, 2026

🕐 De 12 a 17 horas

📍 @FaroTecomitl

🎟️… pic.twitter.com/dwvdzW51Ga — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 26, 2026

¿Cuáles son las fechas de Día de Muertos?

El Día de Muertos da inicio el 27 de octubre, y desde esta fecha hasta el 2 de noviembre cada uno de los días la ofrenda se dedica a diferentes ánimas que llegan a las casas donde se colocan los altares.

27 de octubre: Este día es dedicado a las mascotas, por lo que es el día en el que muchas personas colocan un altar para los animales de compañía que ya trascendieron. Regularmente además de colocar una fotografía y los elementos escenciales de la ofrenda, también se suelen colocar alimento, premios, y hasta juguetes de la o las mascotas que fallecieron

28 de octubre: Este día se honra a las personas que lamentablemente murieron de manera trágica, en contextos de violencia, o en un accidente.

29 de octubre: Se dedica a aquellas ánimas que fueron olvidadas por sus familiares, o a quienes no tienen a alguien que les dedique una ofrenda

30 de octubre : Se dedica a las personas que murieron ahogadas, y a quienes se encuentran solas

31 de octubre : Se honra a las infancias que fallecieron sin ser bautizadas, y a quienes se encuentran penando en el limbo

1 de noviembre : Es el Día de Todos los Santos. Se dedica a los niños, por lo que en este día también se acostumbra a pedir la famosa “calaverita” en algunas entidades del país

2 de noviembre: Se dedica a todos los adultos sin importar la manera en la que perdieron la vida

💀 🏵️ Hay tantas formas de celebrar… ¡Y todas laten con el mismo amor!🕯️💛



👣 Algunos creen que las almas llegan desde el 27, otros que solo el 1 y 2… Pero más allá de las fechas, lo importante es abrirles la puerta del corazón. 🕯️ Cada vela encendida, cada fotografía y cada… pic.twitter.com/g0LH6mq3vz — ISSSTE (@ISSSTE_mx) October 22, 2026

Por tanto, si quieres colocar un altar para muertos en tu hogar probablemente quieras comenzar a adquirir cada uno de los elementos esenciales como el incienso, el copal, las veladoras, sal, fotografías, papel picado, flores, y todo lo que desees colocar para honrar a tus mascotas y seres queridos.

🧡 La ofrenda no solo se ve… ¡se siente y vive! ✨



Velas que iluminan recuerdos 🕯️, flores que perfuman historias 🏵️ y platillos que guardan risas. 🥘 Cada elemento en el Día de Muertos 💀 es un puente entre el mundo de los vivos y nuestros seres queridos que ya partieron,… pic.twitter.com/S4py9ZTuS4 — ISSSTE (@ISSSTE_mx) October 24, 2026

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