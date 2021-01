Cloris Leachman, quien interpretó a la abuela de 'Malcolm el de en medio' murió

La actriz que dió vida a "Ida", la madre de Louis en la serie "Malcom el de en medio" murió mientras dormía en su casa localizada en Encinitas, California, por causas naturales, según informó el día de hoy la publicista Monique Moss.

Cloris Leachman, fue ganadora del Oscar por su interpretación de una ama de casa solitaria en "The Last Picture Show" , aunque su carrera televisiva es mucho más amplia.

Leachman interpretó a la madre de Timmy en la serie "Lassie" y también dio vida a una prostituta fronteriza en "Butch Cassidy and the Sundance Kid", a un integrante de la familia en "Crazy Mama" y a Blücher en "Young Frankenstein" de Mel Brooks.

Aunque quizás, uno de los papeles con los que muchos la recuerden es con el de Ida, abuela de "Malcom el de en medio", con cuya interpretación se hizo acreedora a premios Emmy en 2002 y 2006.

La hoy fallecida Cloris Leachman, se unió a las filas de los concursantes en "Dancing With the Stars" en 2008 y aunque su duración en la competencia no fue muy amplia, conquistó a varios de los espectadores gracias a los trajes de baile brillantes con los que solía presentarse, sentada en el regazo de los jueces y maldiciendo durante la transmisión en vivo del programa.