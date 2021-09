Hombre se vuelve viral al descubrir cabello saliendo de una tumba

Joel Morrison, un residente de California en Estados Unidos, dijo que descubrió algunos mechones de cabello colgando de una tumba, durante una visita al cementerio católico de San José en Sacramento.

El hombre de 37 años capturó el momento en un vídeo, el cual su hermana subió a Tiktok, ya cuenta con más 1.8 millones de visitas y 300,000 me gusta, provocando escalofríos a todos quienes han visto el clip de tan sólo unos segundos de duración.

"Cuando lo vi por primera vez, me sorprendió; no estaba exactamente seguro de que lo que estaba viendo fuera real", dijo Joel a los medios sobre su descubrimiento. "Pero tras una inspección más cercana me di cuenta de que definitivamente era cabello humano saliendo de la tumba".

Desconcertado y horrorizado por lo que había encontrado, Joel comenzó a buscar una explicación, pronto se dio cuenta de que varias de las lápidas del cementerio parecían haber sido desprendidas y destruidas por las raíces de los árboles y los animales.

Horrifying moment ‘human hair’ pokes out of a 100-year-old grave pic.twitter.com/upZtWqFziM — The Sun (@TheSun) September 17, 2021

Él cree que estas alteraciones naturales pueden haber causado que el cuerpo en esa tumba en particular se moviera, acercándolo a la superficie. Incluso algunos internautas mencionaron que de haber inundaciones en el cementerio, estas también pudieron provocar aquello.

"Después de aceptar lo que había visto, comencé a sentirme mal por los miembros de la familia fallecidos y a preocuparme por el mantenimiento del cementerio, sintiéndome como si tal vez estuvieran siendo irrespetados o profanados de alguna manera", explicó Morrison.

En su video, Joel filma la lápida en cuestión, antes de acercarse al 'cabello' que se puede ver asomando por debajo. "Estaba en el cementerio y he visto algo realmente asqueroso", dice en el clip. "Ahí está la lápida y el cabello de la persona que sale de una grieta... ¿Qué demonios?".

Fuente: New York Post

