Triste historia: Joven gasta sus ahorros en un celular y le dan un pedazo de vidrio (VIDEO)

La historia de un joven peruano se hizo viral en TikTok al ser víctima de una estafa: él compró un celular a una persona desconocida y se dio cuenta tarde que era un pedazo de vidrio.

Aunque el relato generó risas y hasta burlas en redes sociales, se trata de una historia conmovedora.

Eduardo Vargas, el joven afectado, contó que un sujeto se le acercó a ofrecerle un moderno celular, con el pretexto que necesitaba dinero.

“Estaba en la plaza y un chico me dijo para venderme el celular. Me dijo ‘dame tu celular y 50 soles más’. Él me mostró el celular Samsung Galaxy A51 y yo era aficionado del celular. Se lo di y él se lo ha llevado con los 50 soles”, contó Vargas González.

Tras la insistencia, el joven de 19 años le entregó 50 soles y el teléfono que usaba para sus estudios, sin imaginar que iba ser víctima de una estafa.

Luego de realizar el trato, se dio cuenta que el equipo se encontraba en una funda. Sin embargo, al revisar el equipo no estaba y solo vio un pedazo de vidrio.

“No me percaté, lo guarde y dije que sí me dio el celular. Seguí caminando y dentro de 9 minutos, me encuentro un vidrio, de ahí decidí venir a la plaza”.

“Me costó 850 soles el celular que se robó”, dijo Vargas mientras comentaba la forma como recibió presión del sujeto para que acceda a la táctica del ‘cambiazo’. A raíz del robo, se ha quedado sin dinero para sus estudios escolares, además que el celular era su herramienta para estudiar.

Relato se vuelve viral

Vargas comentó que debido a la lejanía de su comunidad, necesitaba un celular de mejor calidad para continuar sus estudios. Como resultado, tuvo que buscar trabajo, lejos de casa para poder comprar el equipo. Sin embargo, el sujeto se lo robó con la táctica del ‘cambiazo’ al querer comprar un móvil de mejor calidad.

“Me esforcé mucho para ir a la costa y seguir más adelante en mis estudios. Mi meta es ser un buen operador de maquinaria pesada. El equipo móvil lo utilizaba para los estudios, ahí estaba todo” joven víctima de la estafa

Historia con final feliz

Al final, la historia terminó con un final feliz, pues las redes sociales hicieron lo suyo y tras recaudar dinero suficiente ayudaron a Eduardo a conseguir un nuevo celular y continuar así, con sus estudios.

En declaraciones a Hco Tv Huamachuco, Vargas mencionó estar agradecido con el apoyo de ciudadanos peruanos y del extranjero que realizaron donaciones monetarios a la cuenta bancaria de Vargas.

Su padre también aprovechó las cámaras del medio para dar las gracias por el apoyo recibido.

JLE