Joven devuelve 12 mil pesos que se le caen a abuelito en la calle (VIDEO)

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un joven corre por la calle para devolverle 12 mil pesos a un adulto mayor, quien no se percató de que se le cayó el dinero accidentalmente.

Los hechos ocurrieron en un negocio ubicado en Temperley, Argentina, donde el joven se encontraba trabajando cuando se registró el incidente.

"Pasó un señor como de unos 80 años que usaba la silla de ruedas como de bastón porque no podía caminar bien. Y desde adentro del local vi que se le vayó una bolsa", narró el joven identificado como Kevin Leonel Gordillo, de 21 años, al medio local Brown online.

Explicó que al levantar la volsa, encontró dentro fajos de billetes de 500 y mil pesos, por lo que decidió devolver el dinero de inmediato.

El hombre agradeció al joven y le contó que traía consigo alrededor de 70 mil pesos argentinos (12 mil pesos mexicanos), debido a que los iba a depositar en el banco.

No dudé ni un segundo en devolvérselo. Me agradeció, tiró unos chistes, me dijo que tenía que depositarlo en el banco y se fue. Yo me quedé feliz porque hice un acto de bien