Durante una charla con la directora Lulu Wang y la editora, productora y escritora Diane Solway en el podcast de Chanel Connects, la protagonista de películas como "Orgullo y Prejuicio" y "Piratas del Caribe", habló sobre la incomodidad que le produce grabar escenas sexuales bajo la mirada masculina.

“No me interesa participar en esas escenas de sexo horribles en las que estás toda engrasada y todo el mundo gruñe”, sentenció Keira Knightley

Sin embargo, la actriz aclaró que no se opone totalmente a protagonizar escenas eróticas siempre y cuando estén dirigidas por mujeres y ayuden a enriquecer desde una perspectiva artística la historia que la cineasta en cuestión pretenda contar. “Si estuviera haciendo una historia sobre el viaje de la maternidad y aceptación corporal, entonces sí, estaría dispuesta a explorar eso con una mujer que lo entendiera”, destacó.

Keira Knightley también expresó que tanto el público como los cineastas y los actores han tenido oportunidad de ver películas con escenas íntimas que reflejan la mirada masculina, pero que pocas veces se ha tenido la oportunidad de ver este mismo tipo de escenas desde el punto de vista femenino.

“Todos simpatizamos enormemente con los hombres porque, culturalmente, su experiencia está muy explorada. Conocemos muchos aspectos incluso de la sexualidad masculina. Pero no sentimos que los hombres puedan decir: ‘Sí, entiendo de lo que estás hablando porque tengo esta riqueza de arte, cine, teatro y televisión desde tu punto de vista’”, enfatizó Knightley.

Conviene destacar que el pensamiento feminista de Keira Knightley, se pudo ver reflejado en "Misbehavior", una comedia dramática que la actriz protagonizó recientemente y que habla sobre el concurso de Miss Mundo 1970 y el movimiento de liberación de la mujer que se formó alrededor de él.

No obstante, no es la primera vez que la actriz hace gala de su perspectiva feminista, ya que durante una entrevista con Ellen DeGeneres en 2018, confesó que le prohibía a su hija ver películas de Disney en las que se espera a un hombre rico rescate a la princesa, pues es una idea que Keira Knightley rechaza y que no quiere transmitirle a su hija.